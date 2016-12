Nick 20:35 bis 21:00 Jugendserie Die Thundermans Der König der Streiche USA 2016 Merken Obwohl Max seiner Freundin versprochen hat, weniger Streiche zu spielen, spielt er einen großen, für den ein Freund beschuldigt wird. Als der Schulleiter den Jungen von der Schule werfen will, liegt es an Max, die Lage ins Reine zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Maya Le Clark (Chloe Thunderman) Originaltitel: The Thundermans Regie: Trevor Kirschner