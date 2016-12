Nick 17:35 bis 17:55 Kinderserie Henry Danger Dreambusters USA 2014 Merken Henry wurde von einem Dream-Beam getroffen und hängt in einer bizarren Traumwelt fest. Ray, Schwoz und Charlotte versuchen verzweifelt, ihn wieder aufzuwecken. Zu diesem Zweck wird Charlotte in Henrys Traum geschickt, aber geht das gut? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ella Anderson (Piper Hart) Cooper Barnes (Captain Man) Jill Benjamin (Ms. Shapen) Claire Carmouche (Student) Michael D. Cohen (Schwoz) Jasmine Davidoff (Kim) Riele Downs (Charlotte Bolton) Originaltitel: Henry Danger Regie: Adam Weissman Drehbuch: Dan Schneider, Dana Olsen, Jake Farrow, David Malkoff