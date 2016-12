Nick 12:55 bis 13:20 Kinderserie Henry Danger Folge: 27 Ein Henry, drei Mädchen USA 2015 Merken Henry fragt Bianca, ob sie sein Date auf dem Fleisch-Ball sein will. Chloe hingegen möchte mit Kid Danger auf den Fleisch-Ball gehen, um Publicity für ihre Show "Kids in den Wäldern" zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jace Norman (Henry Hart) Cooper Barnes (Captain Man) Riele Downs (Charlotte Bolton) Sean Ryan Fox (Jasper Dunlop) Ella Anderson (Piper Hart) Maxwele D'Angelo (Churrasquiero) David Lengel (Jed) Originaltitel: Henry Danger Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dan Schneider, David Malkoff, Samantha Martin