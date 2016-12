Nick 08:25 bis 08:45 Trickserie Yo-Kai Watch! Komasan in der großen Stadt: Die Personenschleuse / Yo-kai Prassa / Yo-kai Nixda / Möter: Gesprengte J, USA 2014 Merken "Komasan in der großen Stadt: Die Personenschleuse" Komasans und Komajiros Wissen über die Stadt, wird auf die Probe gestellt, als sie auf ihre bisher größte Herausforderung treffen die grimmige Schleuse einer Bahnstation. "Yo-kai Prassa" Nathan, Bär und Freddy besuchen ein Einkaufszentrum, auf der Suche nach einem langerwarteten Videospiel, doch der verschwenderische Yo-kai Prassa hat andere Pläne. "Yo-kai Nixda" Der Yo-kai Nixda sucht Nathan heim, und bringt ihn dazu, alles abzulehnen, selbst die Einladung zu Katies Grillparty! "Möter: Gesprengte (Hunde)Ketten" Nachdem Möter einmal zu oft auf mysteriöse Art und Weise ausgebrochen ist, landet er in einem ausbruchssicheren Insel-Gefängnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yo-Kai Watch! Altersempfehlung: ab 6