N24 Doku 02:05 bis 02:45 Dokumentation Das Universum: Die Geburt der Erde GB 2012 Unser Planet ist ein faszinierender Ort, der zahllose Lebewesen, Pflanzen und Naturwunder beheimatet und die Entstehung der menschlichen Zivilisation ermöglichte. Doch die Geschichte der Erde verlief nicht immer harmonisch: Seit ihrer Entstehung vor etwa 4,6 Milliarden Jahren erlebte sie eine Reihe von Katastrophen, darunter eine planetare Kollision unvorstellbaren Ausmaßes, ohne die wir heute nicht hier wären. Könnte es anderswo im Universum einen ähnlichen Ort geben? Originaltitel: How the Universe Works