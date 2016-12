ProSieben 00:45 bis 01:15 Comedyserie The Big Bang Theory Vierer ohne Sheldon USA 2010 2017-01-01 04:40 16:9 HDTV Merken Sheldon erwartet Besuch von Dr. Elizabeth Plimpton, einer befreundeten Wissenschaftlerin. Da Elizabeth nicht gerne in Hotels wohnt, lädt Sheldon sie zu sich nach Hause ein. Raj und Leonard sind schwer beeindruckt, da sie ihre Arbeit sehr bewundern. Doch Elizabeth will mit Leonard noch mehr austauschen als wissenschaftliche Erkenntnisse. Nach einer gemeinsamen Nacht träumt Leonard bereits von einer neuen Beziehung - ohne zu ahnen, dass Elizabeth inzwischen weitergezogen ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard) Jim Parsons (Sheldon) Simon Helberg (Howard) Kunal Nayyar (Rajesh) Kaley Cuoco (Penny) Judy Greer (Dr. Elizabeth Plimpton) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Jim Reynolds, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver