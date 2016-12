ProSieben 15:55 bis 16:20 Comedyserie The Big Bang Theory Die Intimitäts-Beschleunigung USA 2015 2016-12-31 02:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Amy arbeitet mit ihren Affen gerade an einem Experiment, bei dem sich die Tiere schnell verlieben sollen. Sheldon schlägt vor, den Test mit Menschen zu machen und stellt sich als Versuchsobjekt zur Verfügung. Penny ist begeistert und macht mit. Howard und Bernadette haben dagegen Ärger am Flughafen: Die Fluglinie hat die Asche von Howards Mutter verloren! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Jim Reynolds, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6