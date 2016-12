ProSieben 14:15 bis 14:40 Comedyserie 2 Broke Girls Der traurige Partybus USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gerade eben noch waren Max und Randy drauf und dran Zukunftspläne zu schmieden, da serviert der Promi-Anwalt der Kellnerin beim Abschiedsessen die Trennung. Und schlimmer noch: Er macht nicht einmal selbst Schluss, sondern lässt seinen Therapeuten Elliot für sich sprechen. Völlig schockiert treten Max, Caroline und Sophie die Heimreise nach New York an. Doch so leicht will Caroline Randy nicht davonkommen lassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Ed Quinn (Randy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Rachel Sweet Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12