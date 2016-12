ProSieben 11:25 bis 11:55 Comedyserie The Big Bang Theory Die Beziehungsrahmenvereinbarung USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Amy begleitet Sheldon und die Jungs in Stuarts Buchladen, obwohl sie sich für Sheldons Vorliebe für Comics nicht sonderlich begeistern kann. Stuart ist von Amy angetan und bittet Leonard, bei Sheldon nachzufragen, ob es okay sei, wenn er Amy zu einem Kaffee einlädt. Da Sheldon die Möglichkeit ausschließt, dass Amy auf Stuarts Einladung eingeht und die Frage für ihn daher irrelevant ist, gibt Leonard Stuart grünes Licht. Als Amy die Einladung annimmt, gerät Sheldon ins Grübeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Jim Reynolds, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver