ProSieben 09:35 bis 10:05 Comedyserie Two and a Half Men Ein Sarg ist keine Sonnenbank USA 2008 16:9 HDTV Merken Charlies bester Freund Andy stirbt, während die beiden zusammen auf Charlies Terrasse sitzen. Charlie lässt sich sofort auf Herz und Nieren durchchecken. Bis er das Ergebnis der Untersuchungen hat, versucht er, sich mit seinen Verwandten und Haushälterin Berta auszusöhnen, indem er ihnen Geschenke macht - nur Alan blickt in die Röhre. Während Andys Beerdigung hat Charlie eine Vision von seiner eigenen Leichenfeier ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Emilio Estevez (Andy) Melanie Lynskey (Rose) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jeff Melman Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn, Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12