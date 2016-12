ProSieben 08:20 bis 08:45 Comedyserie Two and a Half Men Pinocchios Mund USA 2008 16:9 HDTV Merken Charlies Freundin Chelsea ist es leid, täglich den weiten Weg zu fahren, um bei Charlie zu übernachten. Als Charlie daraufhin bei ihr schläft, macht er wegen der ungewohnten Umgebung kein Auge zu. Auch sein zweiter Versuch scheitert kläglich, obwohl er seinen halben Hausstand mit zu Chelsea nimmt. Indessen hat Jake Hausarrest und versucht, das Fernsehverbot zu umgehen, das sein Vater Alan ihm auferlegt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Bini Taylor (Chelsea) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jeff Melman Drehbuch: Don Foster, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6