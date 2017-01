RTL II 02:50 bis 04:15 Thriller Der große Stromausfall - Eine Stadt im Ausnahmezustand USA 1996 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Das junge Ehepaar Matthew und Annie führt mit Tochter Sarah ein beschauliches Leben in einer ruhigen, gediegenen Vorstadt von Los Angeles. Alles läuft gut, bis die beiden eines Abends vom Kino zurückkommen. Gerade sind sie zu Hause, da fällt der Strom aus. Licht, Telefon, Fernseher, Klimaanlage - nichts funktioniert mehr. Umso schlimmer, weil es eine heiße, stickige Nacht ist. Nicht nur ihr Haus ist betroffen, weit und breit können sie kein Licht sehen, die ganze Stadt scheint lahm gelegt. Die beiden warten erst einmal ab. Am nächsten Morgen gibt es noch immer keinen Strom, zudem hat Baby Sarah eine Mittelohrentzündung. Zunächst versucht das Paar noch, sich mit dem Unvermeidlichen zu arrangieren, doch die Ärgernisse häufen sich: Sarah braucht dringend Medizin, die Handwerker haben in den Vortagen im Haus nicht nur ihren Müll hinterlassen, sondern auch äußerst mangelhafte Arbeit geleistet. Und außerdem gibt es immer noch keinen Strom. Auch nach mehreren Tagen nicht. Ohne Telefon und Radio fehlt ihnen jegliche Verbindung zur Außenwelt, Angst und Aggressionen machen sich breit. Matthew muss in die Stadt fahren, um Medizin für seine Tochter zu besorgen. Doch der Apotheker will ihm Sarahs Medikament nicht geben, weil der Doktor gerade unerreichbar ist. In dieser eher banalen Situation verliert Matthew die Nerven. Er wirft seine zivilisierten Rituale über den Haufen und holt sich, was er braucht. Nach seiner Rückkehr erwartet ihn Joe, ein alter Freund Annies. Joe überredet das Paar, eine Waffe zu kaufen, um sich gegen Plünderer zu wehren. Unter dem extremen Druck kommen die Brüche in Matthews und Annies Ehe an die Oberfläche, Joe bringt leider keine Erleichterung, sondern vielmehr Eifersucht ins Geschehen. Die Drei beschließen, aus der noch immer stromlosen und inzwischen zu einem Schlachtfeld streunender und plündernder Menschen verwandelten Stadt zu fliehen. Dabei wird Joe lebensgefährlich verletzt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle MacLachlan (Matthew) Elisabeth Shue (Annie) Dermot Mulroney (Joe) Michael Rooker (Gary) Richard T. Jones (Raymond) Bill Smitrovich (Steph) Tyra Kristiansen (Sarah) Originaltitel: The Trigger Effect Regie: David Koepp Drehbuch: David Koepp Kamera: Newton Thomas Sigel Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12

