Big City Beats - Die Reportage D 2016

RTL II begleitet die weltberühmten DJ-Brüder Dimitri Vegas und Like Mike bei der größten Solo-Show ihrer Karriere. Dabei geben die beiden Headliner dieses Abends das erste Mal intime Einblicke in ihr Privatleben und verraten die größten Geheimnisse rund um die Entstehungsgeschichte ihrer größten Hits wie "The Hum", "Mammouth" oder "Tremor!" Als Support Act der spektakulären "Bringing Germany the Madness" Show steht diesmal nicht nur der beliebte World Club Dome DJ "le Shuuk!" in den Startlöchern. Auch Dimitri Vegas Verlobte "MATTN" performt heute erstmalig vor 45.000 Fans als DJane! Auch die vier Freundinnen Julia, Tanja, Samira und Theresa hoffen heute auf eine Premiere: die Fan-Clique hat ein "meet and greet" mit ihren DJ-Idolen gewonnen! Die Aussicht, die Weltstars Dimitri Vegas und Like Mike nicht nur live on stage zu erleben, sondern sie vielleicht persönlich kennen zu lernen, versetzt die Festival-Girls in größte Aufregung. Sie freuen sich auf den coolsten Tag ihres Lebens!