RTL II 07:00 bis 08:40 Komödie Die Qual der Wahl USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV

Cam Brady ist ein alter Hase im Politikgeschäft. Seit vielen Jahren fungiert er bereits als Senator in North Carolina und möchte auch für eine fünfte Legislaturperiode kandidieren. Doch in letzter Sekunde kommt ihm ein ausnahmsweise mal aussichtsreicher Gegenkandidat in die Quere: Familienmensch Marty Huggins mausert sich nach einem Makeover zum respektablen Opponenten und könnte dem erfahrenen Politiker mit seiner bodenständigen Art doch tatsächlich den Rang ablaufen. Brady muss sich nun ganz schön ins Zeug legen, um die wertvollen Wählerstimmen von Farmern, Bänkern, Frauen und Kriegsveteranen gewinnen zu können. Die beiden kämpfen mit harten Bandagen und greifen tief in die Trickkiste, um ihren Gegner am Erfolg zu hindern.

Schauspieler: Will Ferrell (Cam Brady) Zach Galifianakis (Marty Huggins) Jason Sudeikis (Mitch) Katherine LaNasa (Rose Brady) Dylan McDermott (Tim Wattley) John Lithgow (Glenn Motch) Dan Aykroyd (Wade Motch) Originaltitel: The Campaign Regie: Jay Roach Drehbuch: Chris Henchy, Shawn Harwell Kamera: Jim Denault Musik: Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 12