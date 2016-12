RBB 00:10 bis 01:40 Show Die Hits der 70er Präsentiert von Frank Zander D 2012 Live TV Merken In den "Hits der 70er" präsentiert Frank Zander musikalische Schätze aus den Fernseharchiven, deutsche und internationale Höhepunkte, die auch heute noch zum Ohrwurm taugen. Dabei moderiert er wieder an prominenten Orten der Hauptstadt und gesteht dabei die Liebe zu seiner Geburtsstadt Berlin. Mit dabei sind diesmal u. a. Costa Cordalis, Gitte Haenning, Smokie, Abba, Suzie Quatro und Status Quo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Zander Gäste: Gäste: Costa Cordalis, Gitte Haenning, Smokie, Abba, Suzie Quatro, Status Quo Originaltitel: Die Hits der 70er