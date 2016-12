RBB 18:35 bis 19:27 Comedyserie Ein Herz und eine Seele Folge: 12 Silvesterpunsch D 1973 Live TV Merken Am Silvesterabend trifft die Familie Tetzlaff zum fröhlichen Familienfest zusammen. Sie hat nichts von der Herzlichkeit im Umgang miteinander verloren, wenn sich auch die politischen Begleitumstände geändert haben. Else, Rita, Michael und der treusorgende Familienvater Alfred tun jedenfalls alles, um diesen Abend zu einem Erfolg werden zu lassen. Zu einem "vollen" Erfolg, denn der Punsch zeigt sehr schnell seine anregende Wirkung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Schubert (Alfred Tetzlaff) Elisabeth Wiedemann (Else Tetzlaff) Hildegard Krekel (Rita) Diether Krebs (Michael) Originaltitel: Ein Herz und eine Seele Regie: Joachim Preen Drehbuch: Wolfgang Menge Kamera: Siegfried Hommel