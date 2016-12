RBB 14:35 bis 16:35 Show Die größten Schlagerhits, die beliebtesten Stars Evergreens aus vier Jahrzehnten D 2006 HDTV Live TV Merken Wenn die Stars der deutschen Schlagerbranche sich einmal im Jahr in Bremen treffen, ist Karnevalsstimmung programmiert. Über 2000 Fans feiern sich und ihre Idole ausgelassen. Nicht neue Singles oder Songs stehen im Mittelpunkt der Show, sondern die Hits, Klassiker und Evergreens aus den letzten 40 Jahren. Da bricht Mamor, Stein und Eisen, wird die Nordseeküste besungen, gehen Menschen über sieben Brücken, haben mit 17 noch Träume oder Sand in den Schuhen von Hawaii. Mit dabei sind Nicole, Tony Marshall, Michael Holm, Siw Malmkvist, Wencke Myrhe, Bernd Clüver, Die Flippers, Matthias Reim, Karel Gott, Freddy Breck, Peggy March, Cindy & Bert, Jürgen Drews, Costa Cordalis, Roland Kaiser, Karat, Marianne Rosenberg, Gitte, Klaus & Klaus, Peter Kraus, Die Schürzenjäger, Hansi Hinterseer, Nino de Angelo, Katja Ebstein, Spider Murphy Gang, DJ Ötzi, Achim Reichel, Benny, Peter Petrel, Drafi Deutscher, Vittorio Cassagrande, Lys Assia u. a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Victoria Herrmann, Roberto Blanco Gäste: Gäste: Nicole, Tony Marshall, Michael Holm, Siw Malmquist, Wencke Myrhe, Bernd Clüver, Die Flippers, Matthias Reim, Karel Gott, Freddy Breck, Peggy March, Cindy & Bert, Jürgen Drews, Costa Cordalis, Roland Kaiser, Karat, Marianne Rosenberg, Gitte, Klaus & Klaus, Originaltitel: Die größten Schlagerhits, die beliebtesten Stars