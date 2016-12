RBB 13:05 bis 14:35 Show Die Hits der 80er Präsentiert von Frank Zander D 2014 Merken Wie kaum ein anderes Jahrzehnt prägten die 80er-Jahre die internationale und nationale Musikszene. Frank Zander lädt ein zu einer musikalischen Zeitreise und lässt viele beliebte Hits aus dieser Zeit noch einmal Revue passieren. Er präsentiert die Highlights in seiner gewohnten charmant-schnoddrigen Art an verschiedenen Berliner Orten, so im Wachsfigurenkabinett, in der größten Miniaturwelt der Stadt und in einer Urberliner Kiezkneipe. Mit seinem Kollegen Bernhard Brink plaudert er über chaotische Szenen im Fernsehstudio und Minipli Frisuren. Den musikalischen Teil bestreiten ABBA, Albano & Romina Power, Caterina Valente, Howard Carpendale, Chris Norman, Tony Christie, Opus, Gottlieb Wendehals, Peter Kent, Wolfgang Petry, Suzie Quatro, Gitte Haenning, Karat, Rex Gildo, Udo Jürgens Shakin' Stevens u. v. a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Zander Gäste: Gäste: Abba, Albano & Romina Power, Caterina Valente, Howard Carpendale, Chris Norman, Tony Christie, Opus, Gottlieb Wendehals, Peter Kent, Wolfgang Petry, Suzie Quatro, Gitte Haenning, Karat, Rex Gildo, Udo Jürgens, Shakin Stevens Originaltitel: Die Hits der 80er