RBB 09:00 bis 10:30 Tanz Tolle Tage DDR 1969 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Touristikfachmann Eduard Obermüller will über Silvester seinen Stellvertreter Rolf Hurtig in die Leitung der neu zu eröffnenden "Schneemannbaude" einweisen. Im Vorfeld ist ihm jedoch eine peinliche Panne unterlaufen, als deren Folge sich das gesamte Personal, vom Koch bis zum Zimmermädchen, über den Jahreswechsel noch ein paar freie Tage gönnt. Die ersten Gäste treffen jedoch in Kürze ein, und so heißt es, die Ärmel hochzukrempeln und selbst Hand anzulegen, ob beim Bettenmachen, an der Rezeption oder im Heizungskeller. Trotz der Improvisationskünste des Gespanns Obermüller/Hurtig gibt es beim Service natürlich einige Abstriche, die Urlauber nehmen es jedoch gelassen. Das Ehepaar Winterfeld ist ohnehin damit beschäftigt, die Schlachtordnung für die bevorstehende Scheidung herzustellen, Klempnersgattin Linke erweitert ihre kulturelle Bildung und Finanzbuchhalter Schreckling verbreitet mit gewagten chemischen Experimenten Schall und Rauch. Auch ahnen Obermüller und Hurtig noch nicht, wer dieser mysteriöse Fremde ist, der sich ins Haus eingeschlichen hat. "Tolle Tage", geschrieben von Hans-Joachim Preil, ist die Fortsetzung des DEFA-Films "Meine Freundin Sibylle" und bringt eine Wiedersehen mit dem beliebtesten Komiker-Duo der DDR: Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil. Mit von der Gute-Laune-Silvester-Komödie sind auch viele andere beliebte Darsteller wie Heinz Rennhack, Gerd E. Schäfer und Willi Narloch. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Rolf Herricht (Rolf Hurtig) Hans-Joachim Preil (Eduard Obermüller) Heinz Rennhack (Konrad Holzapfel) Gerd E. Schäfer (Helmut Schreckling) Willi Narloch (Oskar Linke) Helga Raumer (Hanna Linke) Peynette Voigt (Susanne Winterfeld) Originaltitel: Tolle Tage Regie: Wolfgang Luderer Drehbuch: Hans-Joachim Preil Musik: Heinrich Theiner