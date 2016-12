RTL NITRO 12:40 bis 13:30 Actionserie Das A-Team Wasserspiele USA 1983 2017-01-01 19:20 HDTV Live TV Merken Die drei Vietnam-Kriegsinvaliden Les, Jaime und Bump haben ein verlassenes Hotel erworben und versuchen, das alte Haus wieder auf Vordermann zu bringen. Der übermächtige Großgrundbesitzer Gaines möchte sie aber am liebsten wieder von dort vertreiben. Denn nur von ihrem Grundstück aus ist eine unterirdische Wasserader zu erreichen, mit der man die ganze verödete Landschaft wieder zum Leben erwecken könnte. Als sie auf sein bescheidenes Kaufangebot nicht eingehen, lässt Gaines die Drei von seinen Männern brutal zusammenschlagen. Im Krankenhaus treffen sie auf Murdock, der sie nur mühsam davon überzeugen kann, sich vom A-Team helfen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Mr. T (B.A. Baracus) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Alan Fudge (Frank Gaines - Land Developer) Jim Knaub (Jamie) Originaltitel: The A-Team Regie: Stanley Ellis Drehbuch: Sidney Ellis, Jo Swerling jr. Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6