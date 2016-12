RTL NITRO 07:45 bis 08:35 Actionserie MacGyver Spitzel aus den eigenen Reihen USA, CDN 1986 Live TV Merken Nach einem brandgefährlichen Auftrag in Ostdeutschland, bei dem er in letzter Sekunde entkommen kann, wird MacGyver von seinem Boss Pete Thornton, dem Chef der Spionageabwehr, erneut um Hilfe gebeten. Die Gegenseite scheint einen Maulwurf eingeschleust zu haben, der bereits für den Tod von drei Topagenten verantwortlich ist. MacGyver soll ihn enttarnen, lehnt aber zunächst ab. Doch dann kommt bei einem Friedenssymposium ein Geistlicher, der die sowjetische Überläuferin Viktoria Tomanova erschießen will, auf mysteriöse Weise ums Leben, und MacGyver wird doch noch in den Fall verwickelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (MacGyver) Dana Elcar (Pete Thornton) Michael Goodwin (Craig Bannister) Lynn-Holly Johnson (Ingrid) Douglas Dirkson (Rev. Mather) Arthur Malet (Pathologe) Viktoriya Fyodorova (Viktoria Tomanova) Originaltitel: MacGyver Regie: Cliff Bole Drehbuch: Lee David Zlotoff, David Abramowitz Kamera: Frank Raymond Musik: Randy Edelman