RTL NITRO 06:55 bis 07:45 Krimiserie Simon & Simon Die Kussklinik USA 1985 Live TV Merken Eine Sextherapeutin, die ihre eigene Fernsehsendung hat, heuert A.J. und Rick an. Die beiden sollen den Mord an einem ihrer Angestellten aufklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerald McRaney (Richard 'Rick' Simon) Jameson Parker (Andrew Jackson 'A.J.' Simon) Mary Carver (Cecilia Simon) Tim Reid (Lt. Marcel Prust 'Downtown' Brown) Joan Sweeny (Lila Simpson) Sherry Hursey (Julie Bronson) Bart Braverman (Dr. Ted Van Adams) Originaltitel: Simon & Simon Regie: Kim Manners Drehbuch: Gerald Mcraney, Paul A. Magistretti Kamera: Vincent A. Martinelli Musik: Joseph Conlan Altersempfehlung: ab 6