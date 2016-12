RTL NITRO 05:20 bis 06:05 Actionserie CHiPs Pfeil und Bogen USA 1980 HDTV Live TV Merken Ein Teenager ist auf der Suche nach seiner indianischen Vergangenheit und gerät dabei in Gefahr. Als er gemeinsam mit seinem Großvater versucht, die illegale Jagd auf Hirsche zu verhindern, wird er plötzlich selbst zum Gejagten der Wilddiebe. Jon und Ponch sind den Wilderern mit den modernsten Methoden der Spurensuche auf den Fersen. Dabei entdecken sie, dass der alte Stammeshäuptling den Jungen dazu erzogen hat, wie ein Krieger in den Bergen rund um Los Angeles zu leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Robert F. Lyons (Arnold) Michael C. Gwynne (Cleve) Alex Kubik (Ed) Michael Ansara (Nathan) Originaltitel: CHiPs Regie: Barry Crane Drehbuch: Marshall Herskovitz, Rick Rosner Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker