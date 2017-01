RTL 01:55 bis 05:05 Show Die ultimative Chart Show - Best of 2016! Die erfolgreichsten Hits des Jahres Best-of 2016! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Neben den erfolgreichsten 50 Hits in den deutschen Charts freut sich Oliver Geissen auf seine Gäste, u.a. Sport-Moderatorin Laura Wontorra, 'Let's Dance'-Juror und Moderator Joachim Llambi und Comedian Chris Tall, der dieses Jahr den Deutschen Comedy-Preis in der Kategorie "Bester Newcomer" bekommen hat. Oliver Geissen präsentiert nebenbei die erfolgreichsten Filme und Musikalben des Jahres, die lustigsten Videoclips und vieles mehr. Auf der Bühne geben sich nationale und internationale Stars die Ehre: u.a. Max Giesinger mit seiner EM-Hymne '80 Millionen', Stereoact und Kerstin Ott ('Die immer lacht'), Imany ('Don't Be So Shy') und Kungs ('This Girl'). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Oliver Geissen Gäste: Gäste: Laura Wontorra (Sport-Moderatorin), Joachim Llambi ("Let's Dance"-Juror und Moderator), Chris Tall (Comedian), Kostja Ullmann (Schauspieler). Im Showteil: Max Giesinger, Stereoact + Kerstin Ott, Imany, Kungs, Prince Damien Originaltitel: Die ultimative Chart Show