RTL 20:15 bis 00:00 Show Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten One Hit Wonder aller Zeiten! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Doch die beste Party wäre natürlich nichts ohne tolle Gäste! Ins neue Jahr feiern im Studio mit: TV-Moderatorin und Schauspielerin Daniela Katzenberger, ihr Ehemann, Musiker und Komponist Lucas Cordalis, Coach, Catwalk-Trainer und 'Let's Dance'-Juror Jorge González und last but not least die zauberhaften Ehrlich Brothers, die in der Show buchstäblich für viele magische Momente sorgen. Auch musikalisch ist am Silvesterabend bestens für Stimmung gesorgt. Auf der Bühne begrüßt Oliver Geissen nationale wie internationale Stars, u. a. Trio Rio ('New York - Rio - Tokio'), Anita Ward ('Ring My Bell'), Men Without Hats ('The Safety Dance'), Marshall Hain ('Dancing In The City'), Murray Head ('One Night In Bangkok'), Max Giesinger + Michael Schulte ('Somebody That I Used To Know') und die Performance-Künstler 'Up & Over It'. Bildergalerie Moderation: Oliver Geissen Gäste: Gäste: Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis, Ehrlich Brothers, Jorge González. Im Showteil: Trio Rio, Anita Ward, Men Without Hats, Marshall Hain, Murray Head, Max Giesinger + Michael Schulte, Up & Over It Originaltitel: Die ultimative Chart Show