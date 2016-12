RTL 19:05 bis 20:15 Magazin Explosiv Spezial - Die Knaller des Jahres 2016 D 2016 2016-12-31 05:05 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Pünktlich am Silvesterabend präsentiert Moderatorin Elena Bruhn "Explosiv-Spezial - Die Knaller des Jahres 2016" die verrücktesten und spannendsten Stories aus dem scheidenden Jahr. Diesmal machen sich die Reporter auf die Jagd nach den schrägsten und unglaublichsten Schlagzeilen aus 2016. Fällt einem Model nach einer Beauty-OP wirklich fast die Nase ab? Lässt sich ein Mann zu einem lebenden Drachen umoperieren? Lebt ein Nonnen-Stift wirklich vom Drogenhandel? Noch nicht verrückt genug? Wie wär's dann damit: Lässt sich Michaela Schäfer einen Sixpack 'einbauen'? Und stimmt es, dass ein britisches Paar seinen verstorbenen Hund aus Klonen "neu" machen lassen will? Und was ist dran, an dem Hund, der sich jeden Tag mit einem Delfin verabredet? Das "Explosiv-Spezial" geht diesen scheinbar skurrilen Schlagzeilen nach und stellt manche Schlagzeile auf den Prüfstand. Was wahr ist und was hinter der ein oder anderen Geschichte steckt, lüftet Elena Bruhn noch zeitig im alten Jahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elena Bruhn Originaltitel: Explosiv - Spezial