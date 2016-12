RTL 14:40 bis 16:50 Komödie Fast verheiratet USA, J 2012 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor einem Jahr lernten sich Tom und Violet auf einer Silvesterparty kennen, seitdem sind sie ein Paar. Jetzt, zum ersten Jahrestag, nutzt Tom die Gelegenheit und macht seiner Liebsten einen Heiratsantrag, den sie voller Begeisterung annimmt. Doch anstatt schnellstens vor den Traualtar zu schreiten, kommt alles anders als gedacht: Violet verschlägt es vorerst für zwei Jahre ins saukalte Michigan, wo sie einen Job angenommen hat. Natürlich folgt Tom seiner Liebe und gibt dafür seinen Chefkochposten in einem Nobelschuppen ab, um als Sandwichmacher durchzustarten. Dann werden aus zwei Jahren plötzlich auch noch vier, in denen sich das junge Paar nicht nur mit den enttäuschten Erwartungen der Familie und Selbstzweifeln konfrontiert sieht, sondern am eigenen Leib erfährt, dass es in einer Beziehung Höhen und Tiefen gibt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Blunt (Violet Barnes) Jason Segel (Tom Solomon) Chris Pratt (Alex Eilhauer) Alison Brie (Suzie Barnes-Eilhauer) Jacki Weaver (Sylvia Dickerson-Barnes) Mimi Kennedy (Carol Solomon) David Paymer (Pete Solomon) Originaltitel: The Five-Year Engagement Regie: Nicholas Stoller Drehbuch: Jason Segel, Nicholas Stoller Kamera: Javier Aguirresarobe Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 12