RTL 12:45 bis 14:40 Komödie Was Mädchen wollen USA 2003 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Daphne Reynolds hat seit Kindesbeinen nur einen Wunsch: Sie will ihren Vater kennenlernen. Dieser gehört als Lord Henry Dashwood zu der aristokratischen Oberschicht Londons. Kurz entschlossen macht sich die 17-Jährige auf den Weg, um sich ihren Kindheitswunsch zu erfüllen. In London angekommen erfährt Daphne, dass ihr Vater mitten im Wahlkampf für den Posten des Premierministers steckt. Darüber hinaus steht er kurz davor, eine neue Frau zu heiraten, die zu allem Übel auch noch eine Tochter hat. Dies alles verunsichert Daphne. Passt sie überhaupt in das perfekte Leben ihres Vaters? Ian Wallace, ein junger Musiker, den Daphne in London kennengelernt hat, ermutigt sie, ihren ursprünglichen Plan durchzuziehen. Schließlich macht Daphne sich auf den Weg zu dem imposanten Anwesen der Dashwoods. Dort angekommen eröffnet sie Henry ihre Neuigkeiten. Dieser ist geschockt: Er wusste nichts von Daphnes Existenz. Nach anfänglichen Unsicherheiten ihres Vaters und gegen den Willen seiner neuen Verlobten wird Daphne dazu eingeladen, in das Anwesen einzuziehen und bekommt so endlich die Chance, ihren Vater kennenzulernen. Dessen Berater versuchen, Daphne als Lord Henry Dashwoods Tochter in die Gesellschaft einzuführen, was durch ihre chaotische Art und ihren amerikanischen Lebensstil gründlich daneben geht. Als Daphne erkennt, dass sie durch ihr Verhalten die politische Karriere ihres Vaters gefährdet, entschließt sie sich, ihr Äußeres und ihre Einstellung zu ändern und wird somit für die Londoner Gesellschaft zur vorzeigbaren Tochter des Lords. Bei einem offiziellen Empfang hört Daphne unbemerkt eine Unterhaltung von Henrys neuer Frau Glynnis und deren Vater und erkennt eine schreckliche Wahrheit - welche Daphnes Leben gehörig auf den Kopf stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Bynes (Daphne Reynolds) Colin Firth (Lord Henry Dashwood) Kelly Preston (Libby Reynolds) Eileen Atkins (Jocelyn Dashwood) Anna Chancellor (Glynnis Payne) Jonathan Pryce (Alistair Payne) Oliver James (Ian Wallace) Originaltitel: What a Girl Wants Regie: Dennie Gordon Drehbuch: Jenny Bicks, Elizabeth Chandler Kamera: Andrew Dunn Musik: Rupert Gregson-Williams