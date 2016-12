RTL 09:35 bis 11:15 Komödie Flubber USA 1997 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Professor Phillip Brainard ist so zerstreut, dass er bereits zwei Mal vergessen hat, zu seiner eigenen Hochzeit zu erscheinen. Seine junge Braut Sara, Präsidentin des in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Medfield Colleges, an der Luftikus Brainard seine Forschungen betreibt, setzt geduldig den dritten Termin fest. Und ausgerechnet an diesem Nachmittag passiert es: Brainard erfindet einen "Flying Rubber" kurz "Flubber" genannt, eine giftgrüne, hyperaktiv herumhüpfende Gummimasse mit quietschvergnügter Persönlichkeit. Die famose Gummilösung kann alles zum Fliegen bringen: Bowlingkugeln, Menschen, ja ganze Autos sausen plötzlich mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die Lüfte. Wer kann da noch an Heiraten denken...? Die Sache ist nur: "Flubber" ist nicht zu zähmen. Einmal losgelassen, gibt es kein Halten mehr. Ein ernstes Problem, aber so schnell lässt sich Professor Brainard nicht ins Bockshorn jagen. Emsig macht er sich ans Werk, denn die Aussichten sind großartig. Nicht nur würde "Flubber" eine Revolution in Sachen Energiegewinnung bedeuten, der grüne Springinsfeld würde auch auf einen Schlag die marode Finanzlage des Medfield Colleges beheben. Aber da ist noch Chester Hoenicker, ein gerissener Unternehmer, der für zerstreute Erfinder nicht viel übrig hat. Als Professor Brainard Hoenickers Sohn Bennett durch die Prüfung rasseln lässt, brennen bei Hoenicker die Sicherungen durch. Er engagiert das Gaunerteam Smith und Wesson, um Professor Brainards neue Erfindung zu stehlen. Im Labor finden die Männer ein grünes Etwas... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Williams (Professor Philip Brainard) Marcia Gay Harden (Dr. Sara Jean Reynolds) Christopher McDonald (Wilson Croft) Ted Levine (Wesson) Clancy Brown (Smith) Raymond J. Barry (Chester Hoenicker) Wil Wheaton (Bennett Hoenicker) Originaltitel: Flubber Regie: Les Mayfield Drehbuch: John Hughes, Bill Walsh Kamera: Dean Cundey Musik: Danny Elfman