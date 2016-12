RTL 07:40 bis 09:35 Komödie Mr. Präsident Junior USA 1996 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der bullige Sam Simms, Agent im Beschützerstab des amerikanischen Präsidenten, ist ein großartiger Mann: intelligent, mutig, bestens ausgebildet. Nur mit den Vorschriften nimmt er es nicht so genau: Sam Simms ist immer für eine unorthodoxe Idee und einen kleinen Scherz zu haben. Seine Vorgesetzten wollen ihrem Angestellten deshalb eine Lektion erteilen: Sie ernennen ihn zum persönlichen Leibwächter von Luke Davenport, dem Sohn des amerikanischen Präsidenten. Luke ist 13 Jahre alt, befindet sich also mitten in der Pubertät, die schon normale Jungen in Monster verwandelt. Luke aber, der extrem darunter leidet, kein normales Leben wie andere Teenager führen zu können, hat sich zu einem wahren Erwachsenenschreck gemausert, der allerlei sadistische Scherze und verbale Boshaftigkeiten auf Lager hat und bereits dafür sorgte, dass sein bisheriger persönlicher Leibwächter, Woods, entlassen wurde. Doch Sam Simms hat ein großes Herz und fühlt aufrichtiges Mitleid mit dem Jungen, der seiner Kindheit beraubt wurde. Statt einfach nur sein Beschützer zu sein, entwickelt sich Sam zu Lukes väterlichem Freund. Er zeigt dem Jungen, wie man sich gegen die Rüpel in der Schule durchsetzt, tanzt und scharfe Bienen aus der Parallelklasse aufreißt. Kurz: Er lehrt ihn alles, was man wissen sollte, wenn man an der Schwelle zum Erwachsenendasein steht. Doch dann ist Luke eines Tages spurlos verschwunden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sinbad (Sam Simms) Brock Pierce (Luke Davenport) Blake Boyd (Dash) Timothy Busfield (Woods) Art La Fleur (Morton) Robert Guillaume (Wilkes) James Naughton (Präsident Davenport) Originaltitel: First Kid Regie: David M. Evans Drehbuch: Tim Kelleher Kamera: Anthony B. Richmond Musik: Richard Gibbs, Michael Jay Altersempfehlung: ab 12