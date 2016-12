RTL 06:10 bis 07:40 Drama Dangerous Minds - Wilde Gedanken USA 1995 Nach dem Roman "My Posse Don't Do Homework" von Louane Johnson 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Lehrerin Louanne Johnson tritt einen neuen Job an einer Schule an. Diese befindet sich in einem Problembezirk der Stadt und auch ihre neuen Schüler stammen allesamt aus schwierigen Verhältnissen. Wie befürchtet, hat Louanne von Beginn an einen schweren Stand bei den Schülern. Die haben nichts für Unterricht und Bildung übrig und machen ihrer neuen Lehrerin deutlich, dass sie nicht erwünscht ist. Doch die ehemalige Marinesoldatin hat gelernt sich durchzubeißen und nimmt es mit den Jugendlichen auf. Um sich Respekt bei den Schülern zu verschaffen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, passt sich Louanne dem Kleidungsstil ihrer Schützlinge an und greift außerdem zu unkonventionellen Methoden. Schnell erarbeitet sie sich das Vertrauen der Jugendlichen. Ihrem Vorgesetzten, Direktor Grandey, missfallen die neuen Lehrmethoden seiner Kollegin und er setzt sie fortan unter Druck. Als Emilio, einer der Schüler, in ernste Schwierigkeiten gerät, versucht Louanne ihn zu beschützen. Dann ereignet sich jedoch eine Tragödie, die das Vertrauensverhältnis zwischen den Schülern und Louanne auf eine harte Zerreißprobe stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Pfeiffer (Louanne Johnson) George Dzundza (Hal Griffith) Courtney B. Vance (George Grandey) Robin Bartlett (Carla Nichols) Beatrice Winde (Mary Benton) John Neville (Waiter) Lorraine Toussaint (Irene Roberts) Originaltitel: Dangerous Minds Regie: John N. Smith Drehbuch: Ronald Bass, Louanne Johnson Kamera: Pierre Letarte Musik: Wendy & Lisa Altersempfehlung: ab 12