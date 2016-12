SAT.1 Emotions 23:25 bis 23:50 Show Sechserpack Polizei Polizei D 2008 2016-12-31 05:55 Merken Das Sechserpack verwandelt sich heute in einen Trupp durchgeknallter und abgedrehter Polizisten. Die Comedians rekonstruieren unglaubliche Tathergänge, zeigen, was alles in der Gerichtsmedizin gesucht wird und wie eine Gegenüberstellung zu funktionieren hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Shirin Soraya, Nina Vorbrodt, Emily Wood, Hanno Friedrich, Thomas M. Held, Mirco Reseg Originaltitel: Sechserpack Altersempfehlung: ab 6