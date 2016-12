SAT.1 Emotions 20:35 bis 21:00 Comedyserie Ben and Kate Moral über Bord USA 2013 16:9 HDTV Merken Kate will es nochmal wissen: Sie nimmt den zweiten Anlauf für einen College-Abschluss! Dieses Mal soll alles besser werden als beim ersten Versuch vor Maddies Geburt - Konzentration aufs Lernen statt Dates mit heißen Mitstudenten lautet die Devise. Doch der sexy Ethik-Professor sorgt dafür, dass Kates gute Vorsätze ganz schnell Geschichte sind. Das rächt sich allerdings bitter, denn auch wenn es sein Fachgebiet ist, hat der Professor privat für moralisches Verhalten wenig übrig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dakota Johnson (Kate Fox) Nat Faxon (Ben Fox) Lucy Punch (BJ) Maggie Elizabeth Jones (Maddie Fox) Echo Kellum (Tommy) Dave Annable (Greg) Brittany Snow (Lila) Originaltitel: Ben and Kate Regie: Jay Chandrasekhar, David Katzenberg, Fred Goss, Jake Kasdan Drehbuch: Lindsey Shockley, Laura Valdivia Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 6

