SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ben and Kate Vater und Töchter USA 2013 16:9 HDTV Merken In Randys Gegenwart erwacht zwischen Kate und Ben ein erbitterter Konkurrenzkampf: Wer schafft es, die Gunst des Vaters zu erobern? Ben kann nicht glauben, dass Randy Kate an seiner Stelle mit zu einem wichtigen Geschäftstermin nimmt! Nicht besser wird seine Laune dadurch, dass er nun seine Schwester bei einem Elternabend an Maddies Schule vertreten muss - und nach Ende des Treffens auch noch die Organisation des alljährlichen "Vater-Tochter-Tanzabends" am Hals hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dakota Johnson (Kate Fox) Nat Faxon (Ben Fox) Lucy Punch (BJ) Maggie Elizabeth Jones (Maddie Fox) Echo Kellum (Tommy) Bruce McGill (Randy Fox) Niecy Nash (Roz) Originaltitel: Ben and Kate Regie: Michael Patrick Jann Drehbuch: David Feeney, Laura Valdivia Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 6