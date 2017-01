VOX 04:45 bis 06:05 Komödie Die Bankdrücker USA 2006 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Freunde Gus, Richie und Clark gehörten ihr ganzes Leben lang eindeutig nicht zu den Beliebtesten. Um ihr Kindheitstrauma zu überwinden und endlich etwas populärer zu werden, beschließt das Nerd-Trio, ihr eigenes Baseball-Team zu gründen. Als sie den Millionärssohn Nelson vor den Hänseleien eines fiesen Jungen beschützen und diesen zu einem Spiel herausfordern, ist Nelsons Vater beeindruckt und schlägt den drei Freunden vor, ihr Baseball-Team finanziell zu unterstützen. Gemeinsam mit anderen Außenseitern, fangen Gus, Richie und Clark an zu trainieren, um es auf dem Baseball-Feld allen zu beweisen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Schneider (Gus) David Spade (Richie) Jon Heder (Clark) Jon Lovitz (Mel) Craig Kilborn (Jerry) Molly Sims (Liz) Tim Meadows (Wayne) Originaltitel: The Benchwarmers Regie: Dennis Dugan Drehbuch: Allen Covert, Nick Swardson Kamera: Sebastian Jungwirth, Thomas E. Ackerman Musik: Ian Grushka, Waddy Wachtel