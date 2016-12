VOX 16:25 bis 18:15 Show 100 Songs, die die Welt bewegten Meilensteine der Popmusik D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Welcher war der erste Charity-Song der Popmusik-Geschichte? Welche deutsche Band hat den amerikanischen Hip-Hop möglich gemacht? Und was verbindet Judy Garland mit dem Christopher Street Day? Diese Folge von "100 Songs, die die Welt bewegten" zeigt "Meilensteine der Popmusik" und erzählt die Storys hinter den Evergreens. Diesmal geht es um Songs, die eine neue Ära einläuteten, den Zeitgeist prägten und ein neues Kapitel in der Geschichte der Popmusik öffneten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 100 Songs, die die Welt bewegten