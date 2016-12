VOX 07:55 bis 08:50 Dokumentation Songs, die die Welt bewegten Die größten Skandalsongs D 2015 2016-12-31 00:15 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die einen sehen mit ihnen die öffentliche Ordnung gefährdet, für die anderen sind sie Zeitenwenden: Was früher als aufsehenerregend anstößig galt, lässt uns heute nur noch den Kopf schütteln. Aber genau diese Freiheit verdanken wir den musikalischen Tabubrüchen, die mit der fortwährenden Grenzerweiterung der Popkultur einhergingen. Oft steckt hinter der Provokation allerdings auch einfach nur Kalkül. Doch egal welche Motivation dahinter steckt, eines haben alle Skandalsongs gemeinsam: Sie halten der Gesellschaft den Spiegel vor. Wie der Song "The End" von der kalifornischen Band The Doors. Jim Morrison fantasiert darin von der Ermordung und Schändung seiner Eltern. Um die Öffentlichkeit vor solchen und anderen Entgleisungen zu schützen, werden bei Konzerten sogar Polizisten auf der Bühne postiert. Diese und fünf weitere, spannende Geschichten erzählt diese Folge von 'Songs, die die Welt bewegten', u.a. mit Skandalsongs von Falco, Madonna und Miley Cyrus. Die Dokumentation erzählt dabei u.a. warum Ex-Beatle George Harrison mit seiner spirituellen Hymne "My Sweet Lord" einen Plagiats-Skandal auslöste, wie Madonnas regelmäßig ausgeklügelte Kreuzzüge gegen Moralvorstellungen führte und wieso Rammstein ihren 'Pussy'-Clip so explizit drehte, dass man sich auf einer Erotikseite anmelden musste, um ihn anzusehen. Kommentiert wird die Musik-Doku u.a. von Inga Humpe, Giorgio Moroder, Motsi Mabuse, Mark Reeder, Markus Kavka, Oceana, Kai Havaii, Ruth Moschner, Heinz Rudolf Kunze und Roger Cicero. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Inga Humpe, Giorgio Moroder, Motsi Mabuse, Mark Reeder, Markus Kavka, Oceana, Kai Havaii, Ruth Moschner, Heinz Rudolf Kunze, Roger Cicero, u.a. Originaltitel: Songs, die die Welt bewegten