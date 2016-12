VOX 05:25 bis 07:00 Komödie Kleine Lügen auf Bewährung USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Tommy Zelda, der wegen Videopiraterie drei Jahre hinter Gittern saß, wird aus der Haft entlassen. Entschlossen, sein Leben neu zu ordnen, kommt er zunächst bei seiner Schwester Vicki und deren Ehemann Ed unter. Doch damit endet Tommys neue Lebensplanung abrupt: Seine Schwester lässt ihn keine Sekunde aus den Augen und gibt ihm pausenlos ungefragt Ratschläge. Ed steht mit Tommys Vergangenheit auf Kriegsfuß und macht eine hämische Bemerkung nach der anderen. Doch sein größtes Problem ist die Großmutter der Familie. Da Vicki ihr erzählt hat, Tommy habe die letzten drei Jahre in Frankreich gelebt, spricht sie nur noch französisch mit ihm. Leider beherrscht Tommy die Sprache keineswegs. Damit der gebeutelte Ex-Häftling diesen Problemen entfliehen kann, sucht er sich einen Job und landet in einem Fast-Food-Restaurant. Doch auch dort stößt er auf ein neues Hindernis. Seine totgeglaubte Ex-Freundin steht plötzlich vor ihm und lässt, obwohl sie bald vor den Traualtar treten wird, nicht ihre Finger von ihm. Und als dann auch noch seine unterkühlte Bewährungshelferin nicht mit ihm ausgehen und sein ehemaliger bester Freund ihn wieder zu illegalen Machenschaften überreden will, geht es für Tommy ans Eingemachte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tommy) Sigourney Weaver (Viki) Ray Liotta (Gray) J.K. Simmons (Ed) Julie Bowen (Christy) Kelsey Grammer (Frank) Jeanne Tripplehorn (Angela Papadopolous) Originaltitel: Crazy on the Outside Regie: Tim Allen Drehbuch: Judd Pillot, John Peaslee Kamera: Robbie Greenberg Musik: David Newman