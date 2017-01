ONE 02:15 bis 02:45 Show Timo Wopp live! D 2016 Merken Bescheidenheit gehört nicht zu seinen Stärken, Humor schon: Timo Wopp bezeichnet sich selbst als den besten Kabarettisten Deutschlands. In "Timo Wopp - live!" können sich alle Zuschauer selbst ein Bild von dem Berliner mit Oldenburger Wurzeln machen. Wopp ist Kabarettist, Jongleur und eben auch Comedian. Und als Comedian bringt der 40-Jährige seine Zuschauer erneut mit viel Witz und einem irren Tempo zum Lachen. Bescheidenheit gehört nicht zu seinen Stärken, Humor schon: Timo Wopp bezeichnet sich selbst als den besten Kabarettisten Deutschlands. In "Timo Wopp - live!" können sich alle Zuschauer des Ersten selbst ein Bild von dem Berliner mit Oldenburger Wurzeln machen. Wopp ist Kabarettist, Jongleur und eben auch Comedian. Und als Comedian bringt der 40-Jährige seine Zuschauer erneut mit viel Witz und einem irren Tempo zum Lachen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Timo Wopp live!