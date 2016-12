ONE 14:30 bis 15:45 Komödie Dinner für Spinner F 1998 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Verleger Pierre Brochant hat François Pignon zu sich eingeladen, einen kleinen Finanzbeamten, dessen Steckenpferd das Basteln von Streichholzmodellen berühmter Bauwerke ist. Unter dem Vorwand, Pignon eine Buchveröffentlichung über sein Hobby zu ermöglichen, will Brochant den Sonderling zu seinem wöchentlichen "Dinner für Spinner" ausführen und dem Gespött seiner großbürgerlichen Freunde preisgeben. Kurz nachdem der aufgeregte Pignon eingetroffen ist, ereilt den Verleger jedoch ein Hexenschuss, der es ihm unmöglich macht, das Sofa zu verlassen. Als ihm dann noch seine Ehefrau Christine per Anrufbeantworter mitteilt, dass sie ihn verlässt, will ihm der naive Pignon helfen. Um Christine zu finden, greift er zum Hörer und beschwört innerhalb kürzester Zeit ein Beziehungschaos ohnegleichen herauf, in dessen Verlauf Brochants Ex-Geliebte, die hysterische Marlene, und Christines Ex-Freund Leblanc bei Brochant auftauchen. Als der Tollpatsch Pignon nichts ahnend einen befreundeten Steuerfahnder in Brochants Wohnung lotst, um mit dessen Hilfe Informationen über einen vermeintlichen Liebhaber Christines zu bekommen, muss Brochant in aller Eile seine kostbaren Antiquitäten verstecken. Denn die erlesenen Stücke sind natürlich sämtlich mit Schwarzgeldern gekauft. Am Ende bleibt von dem einstigen Zyniker nur ein Häufchen Elend übrig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thierry Lhermitte (Pierre Brochant) Jacques Villeret (François Pignon) Francis Huster (Leblanc) Daniel Prévost (Cheval) Alexandra Vandernoot (Christine) Catherine Frot (Marlène) Philippe Brigaud (Tanner) Originaltitel: Le dîner de cons Regie: Francis Veber Drehbuch: Francis Veber Kamera: Luciano Tovoli Musik: Vladimir Cosma