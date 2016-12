tagesschau24 21:45 bis 22:30 Porträt Curd Jürgens D 1998 2016-12-31 02:50 Live TV Merken Als außergewöhnlich gut aussehender Mann, der mit seiner außdrucksstarken Stimme, seinem Charme und seiner weltmän- nischen Aura die Damenwelt bestach, war Curd Jürgens der Weg in die Schauspielerei geebnet. Mit seinen Auftritten in der Haute volee, einem aufwendigen Lebensstil, seinen Ups and Downs, sorgt er ein lebenlang für Schlagzeilen. Jürgens avancierte zu einem besonderen Objekt der Klatschpresse, er wurde von Fotografen verfolgt, seine Affairen standen im Mittelpunkt. Die schauspielerische Leistungen von Curd Jürgens sind darüber oft vergessen worden, seine Fähig- keiten, die er nicht nur in unterhaltenden, sondern auch in Charakterrollen unter Beweis stellte, waren für die Öffentlichkeit weniger interessant. Curd Jürgens litt darunter, daß ihm die Theaterwelt die Anerkennung als Schauspieler und Regisseur verweigerte, die er sich gewünscht hätte. Von den Profis des Theaters wurde er auf die Rollen festgelegt, die ihn berühmt gemacht hatten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Legenden Regie: Roland May