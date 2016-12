Kaum zurück von der Hochzeitsreise wartet allerhand Ungemach auf Prinzessin Fiona und ihren Ehegatten Shrek. Fionas Eltern, die Herrscher des Königreiches Far, Far Away, sind vom neuen Schwiegersohn nicht gerade sehr angetan. Erstens, weil er ein großer, grüner Oger ist, und zweitens, weil sie ihre Tochter bereits vor einiger Zeit Prinz Charming versprochen hatten, der nun auf sein Recht pocht. Der gestiefelte Kater soll das verzwickte Problem ein für allemal lösen ... In Google-Kalender eintragen