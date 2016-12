Schauspieler: Brendan Fraser (Trevor Anderson) Josh Hutcherson (Sean Anderson) Anita Briem (Hannah Ásgeirsson) Seth Meyers (Professor Alan Kitzens) Jean Michel Paré (Max Anderson) Jane Wheeler (Elizabeth Anderson) Frank Fontaine (alter Mann)

Originaltitel: Journey to the Center of the Earth Regie: Eric Brevig Drehbuch: Michael D. Weiss, Jennifer Flackett, Mark Levin Kamera: Chuck Shuman Musik: Andrew Lockington Altersempfehlung: ab 12