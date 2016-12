TLC 00:35 bis 01:20 Dokusoap Lustpost - Sexy Toys auf Bestellung GB 2014 Merken Seit über zehn Jahren versendet "Lovehoney" wöchentlich tausende Päckchen an experimentierfreudige Kunden in aller Welt. Neben Amerika, Westeuropa und China könnte auch Australien ein sehr erfolgreicher Markt werden. Die neue Website für Down Under ist vor kurzem online gegangen und wird jetzt ausgewertet. Fazit: Auf dem Kontinent sind Penispumpen der große Renner! Praktikantin Stephanie muss in der Zwischenzeit zeigen, was sie redaktionell drauf hat, um eine Festanstellung zu bekommen. Ihr erster Job: eine ansprechende Produktbeschreibung für Dildos. Außerdem geht es für das "Lovehoney"-Team diese Woche auf Europas größte Sexspielzeug-Messe in Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frisky Business