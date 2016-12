TLC 22:55 bis 23:45 Dokusoap Lustpost - Sexy Toys auf Bestellung GB 2014 Merken Neal Slateford und Richard Longhurst sind die Besitzer des größten britischen Onlineanbieters von Erotikartikeln. Täglich gehen bei der Firma "Lovehoney" über 3000 Bestellungen ein. Rund 200 davon kommen wieder zurück und landen in der Retouren-Annahme bei Jazz, Andrea und Roy, die sich über erklärende Begleitschreiben oft sehr amüsieren. Um die verschiedensten sexuellen Wünsche zu erfüllen, stapeln sich im Lager fast eine Million Produkte. Einer ihrer Topseller ist der sogenannte "Rabbit-Vibrator". Das Erotikspielzeug wurde durch die TV-Serie "Sex and the City" berühmt und ist inzwischen Gegenstand einer Recycling-Aktion, die der Rettung des Regenwalds dient. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frisky Business