TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap Lustpost - Sexy Toys auf Bestellung GB 2014 Merken Sex sells - und auch der Vertrieb von Sexspielzeug boomt. So kommen die Angestellten von "Lovehoney", Englands größtem Internetvertrieb von Erotikartikeln, mit dem Versand kaum hinterher. Das Firmenziel: Die ausgefallensten Kundenwünsche befriedigen. Zu diesem Zweck hat der Chef höchstpersönlich ein neues Produkt erfunden. Doch nicht jeder Artikel kommt gleich gut an, und manche Geräte müssen erst noch ihre Tauglichkeit beweisen. Vom Vibro-Ei bis zum Peniswärmer für den Winter: Täglich werden über 3000 Bestellungen in alle Welt verschickt. Cazz und ihre sieben Kolleginnen sind für das Sortiment zuständig und müssen jeden Artikel fotografieren und detailliert beschreiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frisky Business