TLC 18:35 bis 19:25 Dokusoap Dating Naked Mike and Moenay USA 2014 Mike ist Radiomoderator und dauernd unterwegs. Da ihm sein Beruf immer wichtiger war als die Frauen, hat es bei dem Mann aus Philadelphia mit einer festen Beziehung nie geklappt. Doch das soll sich jetzt ändern: Auf der tropischen FKK-Dating-Insel will der Single seine Traumpartnerin finden. Mit Moenay aus Los Angeles, der ersten von drei möglichen Kandidatinnen, geht er beim Jetski splitternackt auf Tuchfühlung - und ist von der attraktiven Tänzerin recht angetan. Doch als sein zweites Date, Stephanie aus Kalifornien, um die Ecke biegt, bleibt Mike der Mund offen stehen: Dieses Mädchen ist von Kopf bis Fuß so schön, dass der selbstbewusste Moderator fast anfängt zu stottern. Schauspieler: Amy Paffrath (Herself - Host) Michael Pericoloso (Mikey P) Originaltitel: Dating Naked Musik: Aaron McLain