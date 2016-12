TLC 15:20 bis 16:05 Dokusoap Dating Naked Chuck and Camille USA 2014 Merken Chuck und Camille haben auf ihrem Segelturn rund um die Datinginsel sehr viel Spaß miteinander, aber romantische Szenen erleben sie keine. Richtig erotisch wird es erst beim nächsten Date, das der liebenswerte Workaholic mit Kristen hat. Die weinkundige 42-Jährige aus Kalifornien hat es Chuck nicht nur intellektuell, sondern auch körperlich angetan. Noch liebestrunken vom stimmungsvollen Weinabend, erliegt er aber am folgenden Tag prompt dem Charme der lustigen Michelle. Jetzt wird es schwierig. Auch Camille, das Partygirl mit den vielen Tattoos, weiß nicht weiter. Sie hat sich in den jungen Rob verliebt, doch der gutaussehende 22-Jährige ist eigentlich viel zu jung für sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dating Naked