TLC 14:30 bis 15:20 Dokusoap Dating Naked USA 2014 Merken Diane aus New York hofft, auf der exotischen Insel ihre neue Liebe zu treffen. Und das erste Date der 28-Jährigen ist zumindest optisch ein Volltreffer: Keegan aus Pennsylvania. Beim gemeinsamen splitternackten Speerfischen in einer malerischen Bucht kann sie den muskulösen Körper des 26-Jährigen bewundern, doch abgesehen davon kommt wenig Stimmung auf: Keegan kann mit dem Speer nicht umgehen, ist wortkarg und desinteressiert. Als Diane schließlich einen Fisch fängt und fürs Abendessen ausnehmen will, wird dem langweiligen Muskelmann fast schlecht. Sie betet, dass ihr zweites FKK-Date gesprächiger ist, und wird nicht enttäuscht: Dan aus LA redet wie ein Wasserfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dating Naked