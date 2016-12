TLC 12:50 bis 13:40 Dokusoap Dating Naked Joe and Wee Wee USA 2014 Merken Ob Bodyboarding, Birdwatching oder Bodypainting - auf der tropischen Flirtinsel werden alle Register gezogen, um die "Dating Naked"-Kandidaten aufeinander einzustimmen. Tödlich für die Erotik ist allerdings ein nackter Mann in Turnschuhen, und so liebäugelt die 36-jährige Wee Wee statt mit dem blassen Jack lieber mit Joe aus New York. Doch der hat sich in den warmen Wellen des Ozeans von der attraktiven Jasmine den Kopf verdrehen lassen. Und dann wären da noch Frauenheld Justice aus Miami und die reizende Chrissy, die beim abschließenden Treffen aller sechs Kandidaten einiges zum emotionalen Chaos beizutragen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dating Naked